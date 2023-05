Streit um Geflüchtete

Jeder Mensch, der nach Deutschland flüchtet, muss einen Antrag auf Asyl stellen - also einen Antrag, dass er hierbleiben darf, weil er in seiner Heimat nicht leben kann. Dieser Antrag wird genau geprüft. Es gibt also richtig viel Papierkram zu erledigen. Die Ämter und Behörden, die dafür zuständig sind, sind allerdings überlastet. So kommt es zu sehr langen Wartezeiten, was für die geflüchteten Menschen sehr blöd ist: Denn, wenn sie nicht genau wissen, ob sie eigentlich in Deutschland bleiben dürfen oder nicht, können sie sich zum Beispiel keine Arbeit suchen.



Bildquelle: imago