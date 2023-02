300 Starts und Landungen gestrichen, 35.000 Menschen können nicht wie geplant in ein Flugzeug steigen: Der Streik am Berliner Flughafen hat so große Auswirkungen wie schon seit Jahren kein Streik mehr in Deutschland. Für die Menschen, die am Mittwoch in den Urlaub fahren wollten oder beruflich unterwegs sind, ist das natürlich ärgerlich. Also, warum das Ganze?