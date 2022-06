Zwar ist es normal, dass es in Indien und Pakistan mal richtig heiß werden kann - doch dass die Hitzewelle schon so früh im Jahr kommt und so lange anhält, das ist ungewöhnlich.

Ihr ahnt es vermutlich - Schuld ist der Klimawandel. Die Forscherinnen Mariam Zachariah und Friederike Otto vom Imperial College in London haben das untersucht. Und sie sagen, dass ohne den menschengemachten Klimawandel eine solche Hitzewelle in Indien etwa einmal in 50 Jahren vorkommen würde. Wegen des Klimawandels kommt eine solche Hitzewelle jetzt aber schon alle vier Jahre vor. Solange der Ausstoß von Treibhausgasen nicht gestoppt wird, werden solche Hitzewellen noch häufiger auftreten, sagen die beiden Expertinnen. Eine wirkliche Abkühlung ist für Indien und Pakistan zurzeit laut Wettervorhersage nicht in Sicht. Mehr zum Thema könnt ihr hier nachlesen: