Okay, der Namen verrät es schon: Graues Wasser kann ja gar nicht sauber sein, oder? Richtig: So heißt das Wasser, das so verschmutzt ist, dass es gegen einige Regeln verstößt. Die gibt es nämlich in Deutschland, um sicherzustellen, dass Wasser eine gute Qualität hat. "Dreckig" wird Wasser etwa durch die Industrie oder bestimmte Düngemittel, also Stoffe, die oft in der Landwirtschaft vorkommen und dabei ins Grundwasser gelangen können.

Warum Grundwasser so wichtig ist