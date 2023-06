Kleiner sommerlicher logo!-Check: Wer von euch hat in den letzten Tagen a) ein Eis gegessen, b) Lust gehabt, ins Wasser zu springen, oder c) „puh, ist das heiß“ gestöhnt?



Bestimmt haben viele von euch mindestens einmal genickt, oder? Ja, in letzter Zeit war es ziemlich heiß in Deutschland. Und: Solche Hitzewellen soll es laut Fachleuten in Zukunft noch viel häufiger geben. Deshalb haben sich nun Menschen aus Politik und Wissenschaft, aber auch aus der Medizin und anderen Bereichen getroffen: Sie wollen eine Art Notfallplan gegen Hitze schmieden.