Homosexuelle Menschen gab es schon immer, es wurde nur nicht darüber gesprochen. In Deutschland war es lange Zeit sogar verboten, dass Männer eine Liebesbeziehung miteinander hatten. Das hat sich mittlerweile geändert. Schwule und Lesben dürfen beim Standesamt ihre Partnerschaft eintragen lassen. Das ist so ähnlich wie heiraten. Außerdem darf in Deutschland niemand mehr schlechter behandelt werden, weil er jemanden vom selben Geschlecht liebt.