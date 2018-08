Die Republik Irland hat mehr als vier Millionen Einwohner. Sie wohnen auf einer Fläche von etwas mehr als 70.000 Quadratkilometern. Das ist in etwa so groß wie das Bundesland Bayern. In Irland hat man am besten immer eine Regenjacke dabei. Das Wetter spielt hier immer wieder verrückt. Manchmal wechseln sich Regen, Sonne und Hagel gleich fünfmal am Tag ab! Dazu pustet ein kräftiger Wind vom Atlantik: kein Wetter für Fönfrisuren.