Gefährdete Orte in Island wurden abgesperrt.

Quelle: Imago

Oft hängen Vulkanausbrüche mit Erdbeben zusammen. Und seit Ende Oktober gibt es in Island immer wieder welche. Genauer gesagt bebte die Erde auf der Reykjanes-Halbinsel ungefähr 24.000 Mal - mal stärker, mal weniger stark. Bei den stärkeren Beben entstanden tiefe Risse in den Straßen und Löcher im Boden.



3.700 Menschen, die in dem Ort Grindavík leben, wurden nun vorsichtshalber in Sicherheit gebracht. Unter dem Ort befindet sich nämlich ein kilometerlanger Spalt, der mit Magma gefüllt ist, also mit extrem heißem, flüssigem Gestein aus dem Inneren der Erde.