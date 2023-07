Der Öltanker rottet schon seit acht Jahren im Roten Meer vor sich hin. Inzwischen ist er allerdings ziemlich marode, also so kaputt, dass er jederzeit zerbrechen, explodieren oder Feuer fangen können. Das wäre ein riesiges Problem - und zwar wegen der Ladung: An Bord des Öltankers befinden sich über eine Million riesiger Ölfässer. Und in jedes dieser Fässer passen 159 Liter (also 159 große Wasserflaschen - oder der Inhalt einer ganzen Badewanne). Nur ist in den Fässern eben kein Wasser, sondern zähflüssig-tiefschwarzes Öl ...

Bildquelle: dpa