Landschaft in Jordanien Quelle: reuters

Fast alle Bewohner des Landes sind Araber und sprechen arabisch. In der Hauptstadt Amman leben mehr als eine Million Menschen. Doch auch die Wüste Wadi Ram bietet ein Zuhause, nämlich für die sogenannten Beduinen. Sie leben zum Teil in Zelten, zum Teil in Häusern. Weil es in Jordanien sehr wenig regnet und es dadurch sehr trocken ist, ist der Fluss Jordan lebensnotwendig für die Menschen und das Land. Mit dem Wasser des Jordans können zum Beispiel Felder bewässert werden. So können dort Pflanzen wachsen.