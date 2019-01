Dromedare in der Wüste von Katar

Quelle: reuters

Katar zählt zu den trockensten Ländern der Welt und besteht fast nur aus Wüste. Es gibt dort keine Flüsse oder Seen. Deshalb muss das Trinkwasser in Katar auch mit einer aufwendigen Technik aus Meerwasser hergestellt werden. Weil es in dem Land so heiß und trocken ist, gibt es dort auch nur sehr wenige Tiere. Nur einzelne Tierarten wie Igel, Geckos oder Kamele leben in der riesigen Wüste.