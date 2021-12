Fünf Antworten zur Kinder-Impfung

Eine Behörde in Europa hat ihr Okay am Donnerstag gegeben. Allerdings sind die Fläschchen mit dem Kinder-Impfstoff noch nicht da, sie sollen am 20. Dezember verteilt werden. Der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech und sein US-Partner Pfizer wollen jetzt jedoch eine Woche früher als geplant ihren Corona-Impfstoff für Kinder in der EU ausliefern. Der niedriger dosierte und deshalb neu abgefüllte Impfstoff soll am 13. Dezember da sein. Dann erst können Ärztinnen und Ärzte überall richtig beginnen. Insgesamt geht es um bis zu 13 Millionen Dosen des Kinderimpfstoffs für die EU im Dezember.