Die Kommission spricht immer wieder mit Kindern, um zu hören, was Kindern wichtig ist. Ihr könnt den Politikern der Kinderkommission aber auch einen Brief oder eine E-Mail schreiben, was euch beschäftigt und was ihr verändert haben wollt. So wissen die Politiker in der Kinderkommission noch besser, was für Kinder unbedingt noch geändert werden muss.