2019 haben die Politiker und Politikerinnen in Deutschland ein Klimaschutzgesetz beschlossen. Darin steht vor allen, dass der Klimawandel gestoppt und die Erderwärmung gebremst werden soll. Um das zu erreichen, soll deutlich weniger CO2 in die Luft gelangen: zum Beispiel durch klimasfreundlicheren Verkehr und klimafreundlichere Stromversorgung. In dem Klimaschutzgesetzt haben die Politiker genaue Regeln festgelegt, wie es bis zum Jahr 2030 gelingen kann, die Erderwärmung zu bremsen.