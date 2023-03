Welches Land ist also auf dem vierten Platz? Es ist Dänemark, das an den Norden von Deutschland grenzt. Dänemark stellt viel Strom aus erneuerbaren Energien her, also aus Strom, Wind und Wasser. (Klicke auf das Wort erneuerbare Energien, wenn du mehr darüber erfahren willst.) Ähnlich sieht das auch in Schweden aus, das auf Platz 5 liegt.