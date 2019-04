Wegen der Hitze und der Trockenheit wachsen nur wenige Pflanzen in Libyen. In den Küstenregionen gibt es vereinzelt Olivenbäume und Wacholdersträucher. Die Bauern bauen vor allem Oliven, Melonen, Tomaten und Weizen auf ihren Feldern an. Es gibt auch nur wenige Tiere, die in der Hitze und Trockenheit überleben können, dazu gehören zum Beispiel Hyänen, Wüstenspringmäuse und Gazellen.