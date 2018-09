In Marokko leben unterschiedliche Volksgruppen zusammen. Die Sprache, die am häufigsten gesprochen wird, ist Arabisch. Viele Marokkaner sprechen aber auch sehr gut Französisch. Vor allem im Atlasgebirge und im Süden des Landes sind die Kultur und die verschiedenen Sprachen der unterschiedlichen Berber-Stämme erhalten geblieben.

In Marokko ist der Islam Staatsreligion, die meisten Menschen sind also Muslime. So, wie Christen in die Kirche gehen, beten Muslime in Moscheen. Nur, dass sie nicht am Sonntag sondern freitags zum Gebet gehen. In der Stadt Casablanca wurde zu Ehren des früheren Königs Hassan des Zweiten sogar eine der größten Moscheen der Welt gebaut. Im Inneren und auf dem Platz davor können bis zu 80.000 Menschen am Gebet teilnehmen.