Martin Luther schrieb seine Ansichten zur katholischen Kirche auf: Er machte eine Art Liste mit 95 Punkten, die er an der katholischen Kirche kritisierte. Diese sind heute bekannt als 95 Thesen. Der Überlieferung nach soll er sie am 31. Oktober 1517 an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg genagelt haben. Seine Thesen wurden oft gedruckt und verbreiteten sich schnell in ganz Deutschland. Sie bildeten den Beginn der Reformation. Eine Spaltung der Kirche, wie sie dann geschah, hatte Luther nie beabsichtigt.