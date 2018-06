Die Luft in Mexiko-City ist sehr stark verschmutzt. Quelle: dpa

Im Norden grenzt Mexiko an die USA. Viele arme Mexikaner flüchten unerlaubt dorthin, weil sie sich dort ein besseres Leben erhoffen. Weitere Probleme in Mexiko sind vor allem die Luftverschmutzung in den großen Städten, der viele Müll und dass es wenig sauberes Wasser gibt.



Die Natur in Mexiko ist sehr schön und abwechslungsreich. Es gibt lange Küsten mit tollen Stränden aus weißem Sand und kristallklarem Wasser, aber auch Gebirge und Vulkane, zum Beispiel dem Popocatepetl. An der Küste gibt es zwischen Mai und November oft heftige Wirbelstürme.