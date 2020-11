In Europa endete der zweite Weltkrieg am 8. Mai 1945. Die USA, die Sowjetunion, Frankreich und Großbritannien waren die Sieger des Kriegs. Deutschland, wo die Nationalsozialisten bis zum Ende des Kriegs an der Macht waren, hatte verloren. Wenige Monate nach Kriegsende gab es im Justizpalast in Nürnberg mehrere Prozesse vor einem Gericht. In diesem Gericht wurden Nationalsozialisten verurteilt, die nach dem Krieg noch gefasst werden konnten. Weil die Prozesse in Nürnberg stattfanden, spricht man heute von den Nürnberger Prozessen. Was dort genau passiert ist, erklären wir hier im Video.