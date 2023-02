Aber der Reihe nach - erstmal müssen wir klären, was sich hinter dieser komischen Bezeichnung "Öffentlicher Dienst" verbirgt.

Öffentlich ist dieser "Dienst", also diese verschiedenen Arbeiten, weil sie der Öffentlichkeit dienen. Also alles, was einfach da sein muss: wie zum Beispiel die Müllabfuhr, die Feuerwehr und die Wasserversorgung.



Also Dinge, die von allen benutzt werden. Deshalb sind alle, die dort arbeiten, nicht bei irgendeiner Firma angestellt, sondern beim Land Deutschland oder einem Bundesland oder einer Stadt. Mehr darüber erfahrt ihr im Video. Und welche Berufe da so vertreten sind, seht ihr hier in der Bildergalerie: