Er hatte jahrelang viele wichtige Aufgaben in der katholischen Kirche. Und: Er war der erste deutsche Papst seit fast 500 Jahren. Fast acht Jahre lang war er im Amt. In einer Zeit, in der es viel Kritik an der katholischen Kirche gab. So kam zum Beispiel heraus, dass wichtige Kirchen-Männer jahrelang sehr vielen Kindern Gewalt angetan haben. Auch Papst Benedikt wurde deshalb kritisiert: Er hätte viel mehr dagegen unternehmen müssen.