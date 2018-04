Wenn ihr in diesen Tagen in der Abenddämmerung unterwegs seid, dann trefft ihr bestimmt Kinder mit bunten Laternen. Vielleicht habt ihr auch selbst eine Laterne gebastelt und zieht gemeinsam durch die Straßen und singt das Lied "Ich gehe mit meiner Laterne". In vielen Orten in Deutschland gibt es diese Laternenumzüge zum Tag des Heiligen Martin am 11. November. In der katholischen Kirche wird dieser Heilige nämlich sehr verehrt.