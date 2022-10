Schaut euch dieses Bild von der Abstimmung in Luhansk im Osten der Ukraine mal genau an: Der Mann wirft seinen Stimmzettel in eine gläserne Box. Es ist also genau erkennbar, für was er gestimmt hat. Expertinnen und Experten sagen, dass viele Ukrainer nur für Russland gestimmt haben, weil sie Angst vor Strafen haben.



Wahlen müssen eigentlich frei und geheim ablaufen - also, dass niemand erkennen kann, wofür man gestimmt hat und man bei keiner Antwortmöglichkeit mit einer Bestrafung rechnen muss. Das war offenbar bei den Referenden in Ukraine nicht der Fall.

Bildquelle: AP