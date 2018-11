Die Landschaft von Tadschikistan Quelle: dpa

Tadschikistan grenzt im Norden an Kirgisistan, im Osten an China, im Süden an Afghanistan und im Westen an Usbekistan. Es hat eine Fläche von 143.100 Quadratkilometern. Es ist also etwas weniger als halb so groß wie Deutschland. Während in Deutschland mehr als 81 Millionen Menschen leben, hat Tadschikistan gerade mal knapp neun Millionen Einwohner.



Die Hauptstadt von Tadschikistan heißt Duschanbe. Sie hat sich im Laufe der Zeit von einem kleinen Dorf zur wichtigsten Stadt des Landes entwickelt. Tadschikistan gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Die Menschen verdienen ihr Geld vor allem mit Landwirtschaft und dem Anbau von Baumwolle. Diese wird wiederum an andere Länder verkauft, die dann Kleidung daraus herstellen.