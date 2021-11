Quelle: ZDF

Die Bevölkerung in Uganda wächst schnell. Sehr viele Menschen dort sind sehr arm. Uganda gilt aber als sehr erfolgreich in der Bekämpfung von Armut: Es leben nur noch halb so viele Menschen in Uganda in Armut als noch vor 20 Jahren. Mit der Wirtschaft im Süden und in der Mitte des Landes geht es auch seit Jahren bergauf: Viel Kaffee, Tee, Fisch und Bananen aus Uganda werden auf der ganzen Welt verkauft. Das Land könnte jedoch bald sehr stark vom Klimawandel betroffen werden: Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass in wenigen Jahren dort kein Kaffeeanbau mehr möglich sein wird. Es gibt auch eine ganz bekannte Klima-Aktivistin aus Uganda, die den Problemen ihres Landes Gehör verschaffen will: Vanessa Nakate.