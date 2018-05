Hilfsorganisationen verteilen Essen an Kinder im Kongo.

Obwohl das Land eigentlich sehr reich an Bodenschätzen ist, leben viele Menschen in großer Armut. Der Kongo gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Das liegt auch an den vielen Kriegen, die das Land immer wieder erschütterten. In diesen Kriegen mussten oft auch Kinder mitkämpfen. Hilfsorganisationen versuchen heute, diesen Kindern dabei zu helfen, mit ihren schlimmen Erlebnissen fertig zu werden.