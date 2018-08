Die UNESCO heißt nicht zufällig so ähnlich wie die Vereinten Nationen (UNO). Sie gehört nämlich zur UNO. UNO ist ein Zusammenschluss fast aller Länder weltweit. UNESCO ist die Abkürzung für "United Nations Educational Scientific and Cultural Organization". Das ist englisch und bedeutet übersetzt "Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur". Um diese drei Themen, also Bildung, Wissenschaft und Kultur kümmert sich die UNESCO hauptsächlich.