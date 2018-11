Es leben sehr viele Ausländer in den Vereinigten Arabischen Emiraten - sogar viel mehr als Einheimische. Die Ausländer kommen extra in das Land, um in Erdölfirmen zu arbeiten. Dort hoffen sie, bessere Löhne als in ihren Heimatländern zu bekommen. Die Menschen wohnen vor allem in den modernen Städten an der Küste des Landes, wie zum Beispiel in der Haupstadt Abu Dhabi. Nur sehr wenige Menschen leben in den riesigen Sandwüsten, die es im Landesinneren gibt.