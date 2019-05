Die SPD war bei Wahlen in Bremen meistens ziemlich erfolgreich. Seit mehr als 70 Jahren ist der Bürgermeister von Bremen immer ein SPD-Politiker. Doch dieses Mal ist die SPD nicht mehr die Partei mit den meisten Stimmen. Wahrscheinlich werden die SPD und die CDU in den nächsten Tagen mit den anderen Parteien sprechen, um eine sogenannte Koalition zu bilden. Welche Parteien am Ende zusammenarbeiten und in Bremen regieren werden und wer Bürgermeister von Bremen wird, wird sich wahrscheinlich erst nach diesen Gesprächen entscheiden.