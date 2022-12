Das Wattenmeer muss geschützt werden

Bestimmt waren einige von euch schon mal am Wattenmeer!?

Das ist an der Nordsee und grenzt an Deutschland, die Niederlande und Dänemark. Weil es ein so besonderer Teil unserer Erde und der Lebensraum sehr vieler Tiere ist, muss es geschützt werden. Deshalb beraten Politikerinnen und Politiker zusammen mit Fachleuten in den nächsten Tagen darüber, wie das am besten geht.