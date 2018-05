Wenn ihr euch einen Globus anschaut, seht ihr, dass große Flächen darauf blau sind. Denn fast drei Viertel der Erdoberfläche sind von Meerwasser bedeckt. Für die Lebewesen auf der Erde, also auch für uns, sind die Meere extrem wichtig und müssen deshalb geschützt werden. Daran erinnert jedes Jahr am 8. Juni der "World Ocean Day", also der Welttag der Ozeane.