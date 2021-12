Ja okay, draußen ist es in vielen Städten und Orten gerade nicht wirklich schön – und von Schnee sowieso keine Spur. Stattdessen nass und brrrr…kalt. Aber: Rappelt euch trotzdem auf, packt euch dick ein und macht einen Spaziergang an der frischen Luft. Wenn ihr dann wieder nach Hause kommt, könnt ihr euch mit einem heißen Kakao oder Tee in eine Decke kuscheln und aufwärmen – das bringt ganz viel gemütliche – und so auch weihnachtlichere Stimmung!