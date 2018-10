Um zu zeigen, was Mädchen machen und erreichen können, startete eine Hilfsorganisation eine Aktion am Weltmädchentag. Mädchen können bei dieser weltweiten Aktion für einen Tag eine wichtige Position übernehmen - zum Beispiel als Politikerinnen. Sie können so einen Einblick in verschiedene Berufe erhalten. Außerdem möchte die Organisation darauf aufmerksam machen, dass Mädchen in vielen Ländern nicht die gleichen Berufschancen haben wie Jungs.