Veganismus ist eine besondere Art der Ernährung. Menschen, die vegan essen, verzichten auf alles, was vom Tier kommt. Das bedeutet, sie verzichten nicht nur auf Fisch und Fleisch wie Vegetarier. Sie trinken zum Beispiel auch keine Milch, essen keinen Käse, keinen Joghurt, keine Eier und keinen Honig. Es gibt viele Veganer, die auch bei ihrer Kleidung darauf achten, keine tierischen Produkte wie Leder oder Wolle zu tragen.



Veganer müssen beim Einkaufen genau hinschauen. Denn es gibt viele Lebensmittel, in denen man zwar keine tierischen Produkte vermutet, aber dennoch welche drin sind. Mittlerweile gibt es viele Produkte, die als vegan gekennzeichnet sind. So wird das Einkaufen leichter.