Möchte man über die Liste (2. Möglichkeit) in den Bundestag, geht es um den Erfolg und die Bekanntheit in der Partei. Die entscheidet nämlich nicht nur, wer auf die Liste darf, sondern auch in welcher Reihenfolge. Alle Bewerberinnen und Bewerber wollen so hoch wie möglich auf der Liste stehen, weil es dann wahrscheinlicher ist, in den Bundestag zu kommen.