In den Niederlanden wird der Nikolaus "Sinterklass" genannt und kommt schon am 5. Dezember - also einen Tag früher als in Deutschland. Außerdem kommt "Sinterklass" nicht zu Fuß oder auf einem Schlitten, sondern er reist per Schiff. Aus Spanien kommt er über das Meer in die Niederlande gefahren. Bei seiner Ankunft wird ein großes Fest gefeiert.