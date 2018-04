Während des Ramadan haben gläubige Muslime, also Menschen, die der Religion Islam angehören, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts gegessen und getrunken. Nach 30 Tagen, am Ende des Ramadan, laden die Muslime Verwandte ein, besuchen ihre Freunde und essen und trinken zusammen. Einige fahren auch für einige Tage in den Urlaub. Drei Tage lang werden sie das Fest des Fastenbrechens feiern.