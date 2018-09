Über 18,6 Millionen Menschen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. Von einer Person mit Migrationshintergrund spricht man dann, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde.



Ein Drittel der Menschen in Deutschland mit Migrationshintergrund ist in Deutschland geboren und mehr als die Hälfte besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft. Die größte Gruppe sind auch hier die Türken (2,8 Millionen), die zweitgrößte Gruppe kommt aus Polen (1,9 Millionen).



Menschen mit Migrationshintergrund können also Ausländer, aber auch Deutsche sein. Wer zum Beispiel ein Elternteil hat, das in der Schweiz oder in Österreich geboren wurde, gehört auch in diese Gruppe.