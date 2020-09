Doch in der Türkei, Ägypten oder Saudi-Arabien beginnt der Ramadan oft einen Tag früher als in Europa, bedingt durch die geographische Lage weiter im Osten. So kommt es immer noch vor, dass Muslime in Deutschland an unterschiedlichen Tagen ihr Fasten beginnen. Dies führt dann besonders an den Festtagen am Ende des Ramadan zu chaotischen Verhältnissen: Während die einen schon feiern, sitzen die anderen noch zuhause und schmachten. Um einen einheitlichen Fastenanfang in Deutschland zu garantieren, haben sich einige muslimische Organisationen in Deutschland vor wenigen Jahren zu einem so genannten "Sichtungsrat" zusammengeschlossen und bestimmen in einem komplizierten Verfahren den Beginn des Fastens.