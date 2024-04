heute journal, 2nd of April 2024

Today's topics: Inflation continues to fall - 2.2% as compared to last year; Aid workers killed in air strike - Israel promises to investigate; Campino takes up guest professorship in Düsseldorf - "Tote Hosen" singer delivers lecture.

Videolänge: 29 min Datum: 02.04.2024 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 02.04.2025 Video herunterladen