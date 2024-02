heute journal, 8th of February 2024

Today's topics: New commander-in-chief in Kyiv - Zelenskyy sacks head of military; On route for the Red Sea - German Navy faces off against the Houthis; Franco-German peacemaker - Alfred Grosser is dead

