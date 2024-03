heute journal, 16th of March 2024

Today's topics: Dispute about divulging secrets - leak about Taurus should be clarified; Russian elections in Ukraine - pressure on residents of occupied territories; New talks between Deutsche Bahn and GDL - no more rail strikes for the time being.

