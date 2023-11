heute journal, 20th of November 2023

Today's topics: Imminent release of Hamas hostages? - Negotiations apparently in end stages; EKD chairperson steps down - Handling of sexual abuse scandal receives criticism; Radical course change in Argentina - Right-wing populist Milei wins election.

Videolänge: 29 min Datum: 20.11.2023 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 20.11.2024 Video herunterladen