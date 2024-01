heute journal, 22nd of January 2024

Today's topics: GDL calls for renewed train strike - No rail service for 6 days starting Wednesday; State funeral for Wolfgang Schäuble - Bundestag honours late politician; EU foreign ministers advise on Middle East - Plans for lasting peace.

Videolänge: 9 min Datum: 22.01.2024 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 22.01.2025 Video herunterladen