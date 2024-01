heute journal, 23rd of January 2024

Today's topics: No funds for enemies of the constitution - Ruling on party financing; AfD citizens' meeting on "remigration" - Counter-protestors show up in Eitorf; Music producer Frank Farian is dead - The Milli Vanilli founder lived to 82.

