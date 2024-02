heute journal, 26th of February 2024

Today's topics: Hungary clears the way for Sweden - Parliament confirms NATO accession; Strategy shift on CO2 storage - Habeck incites uproar in environmental groups; Sandra Hüller shines in Nazi drama - "The Zone of Interest" comes to theaters.

