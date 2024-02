heute journal, 28th of February 2024

Today's topics: Operation against Houthi militia - Warship "Hessen" fights off attacks; Navalnaya speaks before EU Parliament - Ongoing fight against the "monster" Putin: Separatists in Transnistria - Group asks Moscow for "protection".

Videolänge: 9 min Datum: 28.02.2024 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 28.02.2025 Video herunterladen