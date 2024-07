Update am Morgen: Von Haushaltsentwürfen und Halbfinals

Den Fraktionen von SPD und Grünen werden die Ergebnisse bei einem - auch für Berliner Politikverhältnisse - frühen Frühstück ab sieben Uhr präsentiert. Das ist die erste Hürde für den Entwurf, denn die Zustimmung ist alles andere als gewiss. Die demonstrative Entschiedenheit, die die Ampelspitze vor den letzten Verhandlungen zur Schau trug, mag auch von dem Wunsch beflügelt sein, das Viertelfinale der deutschen Mannschaft heute Abend in Stuttgart mit einer Grundsatzeinigung zum Haushalt in der Tasche entspannter genießen zu können. Ein Sieg der deutschen Elf in Stuttgart würde zusätzlich die Stimmung heben.