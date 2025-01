Update am Morgen: Der Wahlkampf kommt in die Schweizer Berge

Guten Morgen,

ich schreibe Ihnen diese Zeilen aus Davos, vom Weltwirtschaftsforum, das hier in dieser Woche stattfindet - und über das ich erstmals für das ZDF berichten darf. Und was soll ich sagen: Davos erschlägt mich. Wie wohl jeden Neuling.

Das beginnt bei den Preisen, die während des Forums für Übernachtungen aufgerufen werden. Es geht weiter mit der Dimension, in der dieses kleine Bergdorf für die eine Woche des Forums umgebaut wird: Da entsteht quasi eine komplett neue Stadt, zumindest ein neuer Straßenzug, an dem sich große Tech-Unternehmen, Finanzinstitute oder gleich ganze Staaten präsentieren.

Und dann ist da noch die Erfahrung, wen man hier mal eben interviewen kann: Gestern lief mir, unter anderem, der Direktor der mexikanisch-amerikanischen Wirtschaftsvereinigung vor die Kamera. Danach der CEO des größten japanischen Stromerzeugers. Und schließlich die belgisch-amerikanische Modeschöpferin Diane von Furstenberg. Alle übrigens gaben sich entspannt, was die wirtschaftlichen Perspektiven unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump betrifft. "Es ist, wie es ist", sagte mir etwa Diane von Furstenberg, die im Wahlkampf noch die demokratische Kandidatin Kamala Harris unterstützt hatte. "Trump wird die US-Wirtschaft ansprechen, und er ist dafür gut gerüstet".

Man müsse das pragmatisch sehen - das ist so ein Satz, den ich hier häufig höre. Gefolgt von der Hoffnung, dass Trump gute Geschäfte emöglichen könne. Zumindest in den USA.

Wie Olaf Scholz Friedrich Merz und Robert Habeck das beurteilen? Das werden wir heute und morgen in Davos beobachten. Denn ab heute kommt ein Hauch des deutschen Wahlkampfs in die Schweizer Berge. Olaf Scholz, der noch amtierende Kanzler von der SPD, redet heute um 14 Uhr im großen Konferenzsaal von Davos. Vier Stunden später wird sein Herausforderer von der Union, Friedrich Merz, auf der Bühne interviewt. Robert Habeck von den Grünen wiederum bekam am Mittwochnachmittag einen Platz in einer Diskussionsrunde, unter anderem mit EZB-Chefin Christine Lagarde.

Wie sich die deutschen Spitzenkandidaten vor den Wirtschaftslenkern (und immer noch wenigen -lenkerinnen) schlagen? Wir sind gespannt. Und werden berichten.

Florian Neuhann, Leiter des ZDF-Teams Wirtschaft und Finanzen

Trumps erster Tag im Weißen Haus

Donald Trump ist wieder Präsident der USA. Gegen 12 Uhr Ortszeit legte er seinen Amtseid ab (ohne seine Hand, wie fast alle seine Vorgänger, auf eine Bibel zu legen ). "Ich werde durchgehend an jedem einzelnen Tag sagen: America first", sagte Trump in seiner ersten Rede am Montag (29 Minuten).

"Seine Rede war nicht wirklich überraschend, wenn wir seine Wahlkampfreden gehört haben. Jetzt will er, dass alles eins zu eins umsetzen mit diesen Exekutivbefehlen", ordnet ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen in Washington D.C. die ersten Stunden der zweiten Amtszeit von Trump ein.

Abrechnung mit Biden: ZDF-Korrespondentin Anna Kleiser analysiert Trumps Antrittsrede

Weniger scharf als 2017: Politologe Boris Vormann vergleicht Trumps Ansprache mit der Rede von vor acht Jahren

Direkt nach seiner Amtseinführung unterzeichnete Trump eine ganze Reihe von Dekreten.

Noch im Kapitol unterzeichnete er ein Dekret, wonach die Flaggen bei Amtseinführungen von US-Präsidenten stets auf voller Höhe gehisst werden müssen. Kurz darauf wehte die Flagge am Weißen Haus wieder auf voller Höhe.

Kurz nach der Parade in der Capital One Arena unterzeichnete er vor Tausenden Anhängern weitere Exekutivbefehle - darunter eins, das den Austritt seines Landes aus dem Pariser Klimaabkommen anordnet.

Im Weißen Haus angekommen begnadigte er per Dekret etwa 1.500 Anhänger, die wegen des Sturms auf das Kapitol am 6. Januar 2021 verurteilt wurden.

Eine kompakte Zusammenfassung von Trumps Amtseinführung liefert Gert Anhalt (15 Minuten):

ZDFheute live wiederum hat analysiert, was nach Trumps Rückkehr ins Oval Office auf die Welt zukommt (27 Minuten):

Genug von Trumps Reden und Dekreten? Laura Schäfer hat zusammengefasst, wer neben "The Donald" noch an der Amtseinführung teilnahm - und welche Momente für Lacher oder Kopfschütteln sorgten. Stichwort: Hut-Gate

Lage im Nahost-Konflikt

Hamas bestätigt Termin für nächste Geiselfreilassung: Die nächste Freilassung israelischer Geiseln im Gazastreifen im Austausch gegen palästinensische Häftlinge soll nach Angaben der Hamas am Samstag erfolgen.

Was heute noch wichtig ist

Deutschland trifft bei Handball-WM auf Dänemark: Im ersten Spiel der Hauptrunde geht es für die deutschen Handballer nun gegen Dänemark - für Torwart Andreas Wolff immerhin die "beste Mannschaft des Turniers und in der Welt". Los geht es heute Abend um 20:30 Uhr.

Grafik des Tages

Die Weltorganisation für Meteorologie läutet heute das Jahr für die Erhaltung der Gletscher ein. Weltweit gehen Gletscher zurück, egal ob in den Polarregionen oder in Hochgebirgen. An der Ursache lassen Forscher keinen Zweifel: Nur wenn die menschengemachten Treibausgase reduziert und der Klimawandel begrenzt wird, könnten Gletscher langfristig gerettet werden.

Zahl des Tages

Aus etwa 450 Münzen besteht der keltische Goldschatz, der im November 2022 aus dem Kelten-Römer-Museum in Manching gestohlen wurde. Heute beginnt in Ingolstadt der Prozess. Angeklagt sind drei Männer aus Mecklenburg-Vorpommern sowie ein Beschuldigter aus Berlin.

Bunter Hund

Er hat die Welt zweifelsohne zu einem farbenfroheren Ort gemacht. Jeff Koons, bekannt unter anderem für seine riesigen, bunten Ballon-Hunde, wird heute 70 Jahre alt.

Für die einen sind Koons Werke große Kunst, für andere nur banaler Kitsch. In jedem Fall haben sie den Superstar der internationalen Kunstszene reich und berühmt gemacht. Kein Werk eines anderen lebenden Künstlers hat bei einer Auktion mehr eingebracht als seine Hasen-Skulptur "Rabbit" (siehe Bild) aus dem Jahr 1986. Sie wurde 2019 in New York für etwa 91 Millionen US-Dollar versteigert.

Gedichtet

Nicht alle sind glücklich, die glücklich scheinen. Manche lachen nur, um nicht zu weinen. „ Mascha Kaleko, Dichterin

Offiziell zählt Mascha Kaleko (1907-1975) nicht zur ersten Garde der deutschen Dichter - das hat sie selbst so gesehen. Und doch verdient sie einen Spitzenplatz. Ihre Lyrik erlebt bereits seit einigen Jahren eine Renaissance: 2012 erschien bei dtv eine vierbändige Gesamtausgabe. Zu ihrem 50. Todestag heute hat der Schriftsteller Daniel Kehlmann nun eine persönliche Auswahl ihrer Gedichte und Schriften herausgegeben.

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Am Dienstag liegen über dem Norden dichte Wolken und in Schleswig-Holstein fällt etwas Sprühregen. Sonst ist es nach Nebel wolkig oder sonnig, in einigen Flusstälern den ganzen Tag über neblig. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 0 und 8 Grad.

